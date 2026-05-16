5月15日からマクドナルドでハッピーセット「ちいかわ」の販売がスタートした。昨年「ちいかわ」とコラボした際には、特典のおもちゃだけを持ち帰り。高額転売が続出したほか、ハンバーガーなどが廃棄されるケースが相次ぎ、社会問題になっていた。【写真】1年前にXで拡散されたマクドナルドのハッピーセットの買い占めの様子マクドナルド側にも批判が殺到したことで今回は転売対策などで、発売初日は公式アプリ上で配布される