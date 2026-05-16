俳優の沢村一樹（58）が16日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「暇だったので、カミさんと一緒に等々力渓谷をぷらぷら歩いてみた」と書きだした沢村。神社の境内で自撮りを撮影した。マスク姿でオフ感満載の姿を披露。ファンからは「奥様と仲良し羨ましいです」「いつまでも素敵なご夫婦で居て下さい」「家族、奥さん想いで素敵です」「もうほんとにカッコよすぎる！！」「素敵な写真ありがとう