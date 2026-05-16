中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領はワシントンに到着し、「訪問は大成功だった」などと語りました。トランプ大統領を乗せた大統領専用機は15日午後、ワシントン郊外のアンドルーズ空軍基地に到着しました。トランプ大統領はその後、ヘリコプターでホワイトハウスへ向かい、記者団に対して「中国訪問は大成功だった。歴史的な瞬間だった」などと成果を強調しました。14日と15日に中国の北京で行われた習近平国家主席との首