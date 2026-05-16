俳優でタレント松尾貴史（66）が16日、Xを更新。日本国旗を損壊する行為を罰する「国旗損壊罪」の自民党による骨子案をめぐり、私見をつづった。松尾は、14日に判明した、自民党の骨子案の内容などを報じた朝日新聞のネット記事を添付。そこには国旗を損壊した状況を撮影した動画、画像をSNSに投稿するなどした場合なども処罰の対象とする、ことなどが報じられている。松尾はこれを受け「気持ちの悪い国になりつつある」と記した。