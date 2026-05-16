ふるさと納税でお米を受け取ると、日々の食費を抑えられるため、家計に役立つ制度だと感じる人は多いでしょう。特にお米は毎日の食卓で使いやすく、返礼品のなかでも選ばれやすい品目です。 一方で、ふるさと納税は誰でも同じように得をする制度ではありません。寄付した金額や年収、家族構成によって、実際の負担額が変わることがあります。そこで本記事では、3万円の寄付で20kgのお米をもらうケースを例に、どのよ