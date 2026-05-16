2026年夏のボーナスは、前年より増える見通しです。ここ数年は賃上げの流れが続いており、夏のボーナスもその影響を受けています。 ただし、すべての会社で同じように増えるとは限りません。勤め先の業績や業種、会社の規模によって、実際の支給額には差が出ます。また、物価高が続いているため、金額が増えても「生活が楽になった」と感じにくい人もいるでしょう。 この記事では、2026年夏のボー