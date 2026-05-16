『フューリー』（2014）に主演したブラッド・ピットとデヴィッド・エアー監督がを組むアクション・アドベンチャー映画『Heart Of The Beast（原題）』の米国公開が決定した。米が報じている。 パラマウント・ピクチャーズは、本作を2026年9月25日に劇場公開すると発表。同日には、ドリームワークスによるアニメーション映画『Forgotten Island（原題）』の公開に加え、『アベン