ドジャースが１５日（日本時間１６日）からエンゼルスとの?ＬＡ対決?に臨むに際し、２０２３年まで在籍した大谷翔平投手（３１）が下した決断に再び注目が集まっている。エンゼルス時代の大谷はＭＬＢで前例がなかった二刀流でのプレーを認められた一方、ポストシーズン（ＰＳ）には一度も進めなかった。どれだけ活躍してもチームが敗れるパターンが多く、日本では「なおエ」なるフレーズも流行した。そして１０年総額７億ドル