とうとうスペインにまで…。ドジャースの有望株、ダルトン・ラッシング捕手（２５）の暴れっぷりがさらなる広がりを見せている。ラッシングは１４日（日本時間１５日）のジャイアンツ戦に「７番・捕手」で先発出場。３打数無安打に終わったが、４人の投手をリードして５―２の勝利に貢献した。また、マスクをかぶる中ではファウルチップが顔面のマスクを直撃した球審にすぐさま寄り添うなど、直接勝敗に関わらない場面での?フ