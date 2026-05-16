ドジャース・大谷翔平投手（３１）が先発投手として異次元の活躍を見せている。１４日（日本時間１５日）までの７試合に登板し、ナ・リーグ１位の防御率０・８２。規定投球回に達した投手の中でメジャー唯一の０点台を誇っている。全７試合でクオリティースタート（６回以上３失点以下）をクリアし、安定感も抜群。奪三振率も１イニング平均１個以上を意味する「１０・２３」となっており、まさに無双状態だ。今季は自身初のサ