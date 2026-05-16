『パラサイト 半地下の家族』などに出演していた女優チョン・ジソの近況が話題だ。チョン・ジソは5月14日にインスタグラムを更新。【写真】“圧倒的彼女感”のチョン・ジソ夜の静かな街でのプライベートショットを複数枚公開しが。これがファンの間で「まるでデート中みたい」「彼女感が凄すぎる」と大きな反響を呼んでいる。公開された一連の写真には、落ち着いたブラウンのジャケットを羽織り、リラックスした様子で夜の街を散策