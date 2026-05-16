◇サッカーW杯北中米大会日本代表メンバー発表（2026年5月15日）日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。DF長友佑都（39＝FC東京）がメンバー入りを果たし、日本代表として単独最多、アジア人初となるW杯5大会連続出場を決めた。メンバー発表の際に長友が涙を流したタイミングがネットで話題となった。3月の水戸戦で右太腿を負傷し、10日の