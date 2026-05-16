天津市西青区中北鎮にある「天津色織廠観光・レジャーエリア」がこのほど一般開放をスタートした。面積約4万5000平方メートルの同エリアは、長年放置されていた旧工場跡地を全体的にアップグレード・改造して完成した。新華網が伝えた。旧工場が華麗なる転身を遂げたことで、都市の工業の記憶を留めると同時に、市民のレジャー生活を豊かにして、地域の文化観光消費の活性化を実現する。（提供/人民網日本語版・編集/KM）