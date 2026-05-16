SBI証券は5月15日、資産管理アプリ「SBI証券Plus」のVer.1.3.0を同日夕方以降にリリースすると発表した。今回のアップデートでは、ダークモード切替機能の実装やログイン時の挙動改善などを行う。「SBI証券Plus」は、資産状況の確認や投資判断をサポートするスマートフォン向けアプリ。2026年2月の提供開始以降、1カ月ごとの定期アップデートを実施しており、累計ダウンロード数は65万件を突破したという。○ダークモードやパスキ