女優の森川葵（30）が16日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「@eigayourownquiz 君のクイズ本日より公開です」と書き出した森川。美しい黒ドレス姿をアップした。「これまで何気なく見ていたクイズの解像度があがり、人生の正解を見つけたくなります」とコメント。「ぜひ劇場でお楽しみいただけたらとおもいます！！」と添えた。ファンからは「ドレス姿の葵さんめっちゃ可愛くてお姉さんで綺麗です」「