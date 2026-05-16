◇米女子ゴルフツアー（2026年5月15日オハイオ州マケテワCC＝6416ヤード、パー70）首位から出た竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）は2バーディー、2ボギーの70で回り通算4アンダーで5位に後退した。トップとは3打差。9位から出た原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）は69で回り2アンダーで16位に順位を下げた。30位で出た渋野日向子（27＝サントリー）は69で回り、9位から出て70で回った西郷真央（24＝島津