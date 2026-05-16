一部の人々の排外的な意識が高まったのは、外国人の増加自体が原因ではない。外国人の存在を「問題」とみなし「政治」の対象とすることが排外主義をあおり、さらにメディア（特にSNS）がそれを広めている。この状況下で社会を守るために、マスメディアのなすべきことは何か。政治社会学者で、早稲田大学文学学術院教授の田辺俊介氏による論考。【写真を見る】排外主義にどう対処すべきか〜排外主義「高揚」の要因と、マスメディア