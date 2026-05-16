昨夜（15日夜）、神奈川県愛川町の町道で、自転車に乗っていた92歳の男性が軽乗用車にはねられ、死亡しました。車を運転していた男からは、基準値を超えるアルコールが検出され、現行犯逮捕されました。きのう午後10時半前、愛川町中津の町道で、自転車に乗っていた92歳の男性が、後ろから走ってきた軽乗用車にはねられました。男性は病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警察によりますと、軽乗用車を運転して