今回は、結婚挨拶に行った義実家で、結婚をやめたエピソードを紹介します。彼氏のことは大好きだったけど…「付き合って数年の彼氏にプロポーズされ、結婚することになりました。そして彼氏の実家に挨拶に行くことになったのですが、彼氏の母親はものすごく気難しそうな人だったんです。私の家庭のことを洗いざらい聞いてきたかと思うと、『もちろん結婚したら仕事は辞めるのよね？』『必ず息子を産みなさい』と訳の分からないこと