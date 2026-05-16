ハイチサッカー連盟は15日、北中米ワールドカップに臨むハイチ代表メンバーを発表した。1974年以来52年ぶりのW杯出場。プレミアリーグ所属のMFジャン・リクネル・ベルガルド(ウォルバーハンプトン)、FWウィルソン・イシドル(サンダーランド)らが順当に選出された。ベルガルドとイシドルはいずれもフランスの世代別代表出身。ベルガルドは昨年8月、イシドルは今年3月に国籍変更を経て代表デビューを飾り、W杯初出場となる。また