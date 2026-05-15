トータルビューティサロンの「ウカ（uka）」が、JTのコーポレートR&D組織「D-LAB」とともに、日本固有の原料の探索・研究・商品化を目的とした協業を開始し、「循環研究所（Regenerative Lab）」を設立する。【画像をもっと見る】ウカは、これまで伊豆のクロモジや石垣島のヘナなどの植物原料と向き合いながら商品を開発。「人にも、地域にも、地球にも、うれしい循環をつくること（Regenerative Beauty）」を大切にしてき