「ニューバランス（New Balance）」が、ブランドの伝統とシグネチャーカラーであるグレーを祝う「Grey Days」を記念したアート展覧会「GREY ART MUSEUM」を、西麻布のワインバー WALL_alternativeで開催する。会期は5月16日から5月30日まで。オープンに先駆けて、メディア向け内覧会が実施された。【画像をもっと見る】“グレー”カラーは1980年代にニューバランスのデザインに初めて取り入れられた。当時、ランニングシューズ