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●今週の業種別騰落率ランキング ※5月15日終値の5月8日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：22 業種値下がり：11 業種 東証プライム：1565銘柄値上がり： 807 銘柄値下がり： 746 銘柄変わらず他：12 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 保険業(0280) +8.04 第一ライフ 、ＭＳ＆ＡＤ 、東京海上