本日5月16日（土）よる10時 日本テレビ系で放送の「追跡取材 news LOG」（毎週土曜よる10時〜10時54分放送）。「追跡取材 news LOG」は、“取材プロセス”を通じて新しい真相に迫る、追跡ドキュメンタリー型ニュース番組。本日放送の特集の一部を一足先にご紹介。※放送内容は変更になることがございます■大谷翔平を8年追い続ける番記者に密着今シーズン、3年ぶりに開幕から“二刀流”として出場を続けるロサンゼルス・ドジ