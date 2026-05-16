「とんねるず」木梨憲武（64）が16日放送のTBSラジオ「土曜朝6時木梨の会。」（土曜前6・00）に出演。大興奮で大物ゲストを迎えた。「今日は、凄い人が来るよって予告はしといたんですけど」とした上で「なんでここに来てくれるのか。TBSのテレビの報道とかスポーツ、誰にも言わないで来てくれました」と説明。番組準レギュラーのタレント・所ジョージも「朝の6時台のラジオですよ？そこに来る？」と驚きを語った。木梨