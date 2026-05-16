コーヒーのお供に選びたくなる、美味しそうな「新作スイーツ」が【ファミリーマート】に登場。抹茶系からチョコ系までさまざまなスイーツが集まっており、その日の気分に合わせて毎日違うスイーを食べるのも良いかも。今回は、スイーツマニアのInstagram投稿から、FTN編集部イチオシの新作スイーツをご紹介。休憩時間や帰宅前に、ぜひお近くのファミマに寄ってみて。 カロ