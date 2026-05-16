ディズニーで、“キャストの服装”に変化が起きているとして注目を集めています。 長年親しまれてきたテーマ性の強い制服スタイルが見直され、一部では新たな服装ルールを導入。従来の統一コスチュームではなく、キャスト自身が服装を組み合わせるスタイルへ変わり始めているといいます。 「昔のディズニーっぽさが変わる？」「かなり印象違うかも」とSNSでも話題に。1955年のディズニーラ