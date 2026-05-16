些細な借りものを、なかなか返してくれないママ友のOさん。周りがやきもきするなか、Oさん自身に起きた転機となる出来事とは！？ 筆者の友人M子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 「うっかり」な彼女 幼稚園のママ友Oさんは、誰かにものを借りたまま、なかなか返さない人。 明るく気さくでいい人ですが、「借りたものをすぐ返す」という感覚が驚くほどない様子。 絵本、スモック、レインコートな