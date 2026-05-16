日本競輪選手養成所（神山雄一郎所長）の第131回（男子74人）、第132回（女子18人）選手候補生入所式が15日、静岡県伊豆市の同所で行われた。選手候補生の親族や来賓ら約130人が列席。神山雄一郎所長（58）が式辞を述べ、131回の佐藤文彦候補生（35）、132回の金子梨亜候補生（26）が「入所生代表誓いの詞」を読み上げた。131回には父がS級1班の中村浩士（48＝千葉）、兄に129期でデビュー戦の松山で完全Vを果たした嶺央（21