「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）広島が栗林良吏投手の完封勝利で連敗を２で止めた。エレフリス・モンテロ内野手が特大の先制５号ソロ。六回には小園海斗内野手が中前適時打。栗林は今季２度目の１安打完封で今季４勝目。試合後、新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−完封の栗林について。「今日も素晴らしい投球だった。球のキレ、制球、テンポと素晴らしかった」−迷いなく九回もいかせた