知る人ぞ知る天草の空事情熊本県西部にある天草諸島。ここにはプロペラ旅客機1機のみで運用されていることから、「日本一小さな航空会社」として知られている天草エアラインが拠点としている天草空港があります。【写真】えっ…これが「日本一小さな航空会社の故郷の祭」異質の全貌です天草空港は全長1000メートルの滑走路が1本しかない小さな空港です。天草エアラインはここを拠点に地域の交通ライフラインとして機能していま