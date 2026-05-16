トップアイデザイナーのクボタマイです。眉メイクのお悩みの中でも特に多いのが、「なんだか眉だけ浮いて見える…」という違和感。実は少しポイントを見直すだけで、顔全体に自然と馴染む眉に近づけるんです♡今回は、眉が浮いて見える原因と、垢抜けて見える眉メイクのコツをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら眉が浮いて見える原因眉が浮いて見える原因は、顔全体とのバランスがチグハグになっていること。特に色・濃