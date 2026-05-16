丸いザルの中で葉物野菜を洗うと、折れ曲がってしまい、見た目が悪くなるのが残念…。セリアには、そんな悩みを解消するアイテムがあります！細長い形状で、ほうれん草やアスパラも折らずに入れることができ、さらにシンクに渡して使えるのがポイント。キッチンの限られたスペースをムダなく使いたい人にオススメです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：伸縮式ザルストレーナー価格：￥110（税込）サイズ（約）：23.7〜35.