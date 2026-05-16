開封済みの食品の袋を留めるのに便利なクリップ。ただ、サイズが小さかったり、滑りやすいものだとしっかり封を閉じられず頼りない部分も…。そんな悩みを解消してくれる『フードクリップ』をダイソーで発見しました！こちらは食品保存用クリップにありがちな弱点を克服した商品。家事ストレスも減らしてくれて優秀です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フードクリップ（1個、15.2cm×8.5cm×4.5cm）価格：￥110（税込）