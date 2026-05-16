ビニールポーチは気軽に使いやすい反面、使い勝手や通気性の面で正直イマイチな印象…。使いやすくてお手頃なポーチを探していたら、ダイソーで優秀な商品と出会いました！メイン＋2ポケット仕様で使い勝手抜群。湿気を逃がしやすい構造で、清潔に使用できるのが嬉しいです。さらに、あんな使い方もできるなんて…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：持ち手付スクエアメッシュポーチ（カラー）価格：￥220（税込）販売ショ