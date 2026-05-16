スカイマークは、2026年3月期の決算を発表した。事業収益は1,104億4,100万円（前期比1.4％増）と過去最高を記録した一方、営業利益は18億100万円（同1.4％減）、純利益は16億3,800万円（同23.7％減）となった。経常利益は為替差益の計上により29億700万円（同282.4％増）と大幅に改善した。有償旅客数は7,995,697名（前期比1.8％減）と減少した。戦略的な単価設定を実施したことで旅客数は減少したものの、レベニューマネジメント