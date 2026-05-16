ダイソーで見つけた『カラーハンドルジュートポーチ』が、200円とは思えない高見えアイテムでした！無印良品を思わせるナチュラルなデザインに加え、コスメやガジェット類がしっかり入る収納力も魅力。さらに、カラビナを付ければ外付けポーチとしても活躍します。バッグの中をすっきり整えたい人におすすめですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：カラーハンドルジュートポーチ価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソ