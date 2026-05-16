京急電鉄の金沢八景駅（横浜市金沢区）の西側一帯には、鉄道ファンなら誰もが知るところにある鉄道車両メーカーがある。この地には戦前、横須賀海軍鎮守府の管轄下にあった研究・実験機関「海軍航空技術廠（かいぐんこうくうぎじゅつしょう）」の支廠が存在した。太平洋戦争末期の1944（昭和19）年になると、軍事物資や資器材を運ぶことを目的に、省線逗子駅（現・JR逗子駅）からつながる引き込み線が、この支廠まで建設された。そ