インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」の本人確認方法に、「住民票の写し＋後配送方式」を導入する。21日から受付が開始される。手数料は1件あたり2200円。 「住民票の写し＋後配送方式」では、本人確認画面で同方式を選択後、IIJmioの専用窓口へ住民票の写しを簡易書留で郵送。発送される認証コード通知書に記載されている認証コードを専用ページに入力すること