日本代表を率いる森保一監督が５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む26人を発表した。今回のメンバー内で30代の選手は、長友佑都（39歳／FC東京）、谷口彰悟（34歳／STVV）、遠藤航（33歳／リバプール）、伊東純也（ゲンク／33歳）の４人だ。直近の代表戦で先発している谷口と伊東は、メンバー入り当確と言える立場にあった。一方で、怪我から復帰過程の遠藤、北中米W杯最終予選の全試合でベンチ外の長友は、当落線上