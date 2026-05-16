5月15日より、映画『廃用身（はいようしん）』が劇場公開中です。同作は医師であり作家の久坂部羊による2003年のデビュー小説の映画化作品で、タイトルの『廃用身』は脳梗塞などの麻痺（まひ）で回復の見込みがない手足（腕と脚）を指す、劇中の造語です。フィクションだが、現実にある問題と思える造語が使われているだけでなく、物語としてもフィクションであり、ともすれば後述する劇中の「治療」も含めて「存在しない問題をま