期待の新戦力が注目の「フリーウエー・シリーズ」で移籍後初登板を果たす。右腕負傷のため、開幕から負傷者リスト（IL）に入っているエンゼルスのグレイソン・ロドリゲス投手（26）が16日（日本時間17日）のドジャース戦に先発する。15日（同16日）の試合前に取材に応じ、復帰戦に向けての意気込みを語った。ロドリゲスは昨オフにテイラー・ウォードとのトレードでオリオールズから加入。先発陣の柱として期待されていたが、故