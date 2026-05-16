◇ア・リーグブルージェイズ―タイガース（2026年5月15日デトロイト）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が15日（日本時間16日）、敵地デトロイトで行われたタイガース戦に「4番・三塁」で先発出場。2回先頭で迎えた第1打席、右翼に痛烈な二塁打を放った。初球、外角の95.1マイル（約153キロ）シンカーを捉えた打球は右翼線寄りに転がり、鋭い球足でフェンスまで達した。右翼手マッキンストリーは素早く処理して二塁