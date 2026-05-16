「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）バットを振り抜いた瞬間、柵越えを確認した。０−０の四回２死。広島のエレフリス・モンテロ内野手が、先制の一発を左翼席中段に突き刺す。飛距離１３３メートルの先制特大弾。「甘く来たところを、一振りで捉えることができた。良い反応ができました」と胸を張った。捉えたのは大竹の失投。高めに抜けた内角のスライダーだった。左肩が開くことなく我慢ができるスイングに、状態の