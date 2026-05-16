わが子が反抗期を迎えた時、親はどのように関わればいいのか。スクールカウンセラーの普川さんは「問題行動を繰り返していた中学生でも、自ら悪い仲間との縁を切って立ち直った事例がある。大切なのは子どもを変えようとするのではなく、自分で決められるようにサポートすることだ」という。かかわった不登校の8割が自ら動き出した“子どもとの接し方”を聞いた――（後編／全2回）。写真＝iStock.com／Toru-Sanogawa※写真はイメ