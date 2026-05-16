昼食後の眠気をなくすにはどうすればいいか。書評家の印南敦史さんは「ランチで目立つ、炭水化物系をたっぷり含んだ料理を食べると、血糖値は必然的に上がり眠気に襲われることになる。私はお昼に食べるものをタンパク質を含む食材3個に改善すると、不快感なくおなかが満たされ、眠気を感じることもなくなった」という――。※本稿は、印南敦史『先のばしをなくす朝の習慣』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.