不動産投資について調べていると、「節税になります」「会社員でも税金を減らせます」といった説明を見かけることがあります。特に年収が高い人ほど、「節税効果が大きい」という話を聞く機会があるかもしれません。 しかし、「税金が減るなら得」と単純に考えるのは危険です。不動産投資には確かに節税につながる仕組みがありますが、物件購入には大きなお金が動きます。本記事では、不動産投資が節税になる理由や、実際の