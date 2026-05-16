友人同士の会話で、「私はこの投資信託を買っている」「この株で利益が出た」と話すだけなら、すぐに違法と決まるわけではありません。日常会話として、自分の経験を話すことはあり得ます。 ただし、「あなたも買ったほうがいい」「今買わないと損をする」「この商品だけは安全」など、特定の商品を強くすすめる場合は注意が必要です。投資商品には必ずリスクがあり、「絶対」「確実」「堅い」といった言い方は、冷静な判断