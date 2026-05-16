老齢年金は通常65歳から受給が開始されるものですが、繰下げ受給をして70歳や75歳から受け取ることも可能です。 繰下げ受給をすれば受け取れる年金の総額は増えます。しかし、何歳まで生きられるかによっては本来もらえるはずだった額よりも受け取り総額が減ってしまう場合もあるため、注意が必要でしょう。 本記事では、年金の繰下げ受給がどのような仕組みなのかを解説します。また、月10万円の年金を繰下げ受給し