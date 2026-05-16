わが子が不登校になった時、学校とどのように付き合えばいいのか。スクールカウンセラーの普川くみ子さんは「学校への関わりが減り、社会から孤立したような感覚に陥るご家庭は少なくない。学校は行くべき場所ではなくなったが、子どものために活用してほしい」と説く。関わった不登校の8割が自ら動き出した“子どもとの接し方”を聞いた――（前編）。写真＝iStock.com／tiero※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／tiero■「